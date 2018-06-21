|Северокорейские власти: Пхеньян передал Вашингтону останки 200 погибших американских военнослужащих
|21.06.2018 22:24
|
Северокорейские власти проинформировали общественность о том, что они передали представителям США останки двухсот американских погибших военнослужащих.Напомним, что это те американские военнослужащие, которые погибли в ходе Корейской войны, информирует общественность президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Миннесоте.
Хозяин Белого дома заявил следующее: - "Мы вернули останки наших павших великих героев".
Поделитесь статьей с друзьями