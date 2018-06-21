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Северокорейские власти: Пхеньян передал Вашингтону останки 200 погибших американских военнослужащих
21.06.2018 22:24

Северокорейские власти проинформировали общественность о том, что они передали представителям США останки двухсот американских погибших военнослужащих.

Напомним, что это те американские военнослужащие, которые погибли в ходе Корейской войны, информирует общественность президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Миннесоте.

Хозяин Белого дома заявил следующее: - "Мы вернули останки наших павших великих героев". 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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