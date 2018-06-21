"ГОРДОН" представляет обзор главных событий четверга, 21 июня. Этот
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четверга Фото: ЕРА Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам
человека Людмила Денисова предположила, что политзаключенного
Олега Сенцова кормят в РФ насильственно. Она добавила, что у
режиссера проблемы с сердцем и почками. Послы стран
"Большой семерки" обеспокоены ситуацией с Сенцовым
и другими политзаключенными.В пресс-служба
управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Ямало-Ненецкому автономному округу утверждают, что Сенцов
находится под постоянным контролем медиков. А состояние украинца
оценивается как удовлетворительное.Верховная Рада Украины
поддержала проект закона №8152 "О валюте и валютных
операциях", который определяет правовые основы проведения
валютных операций.Верховная Рада приняла закон о национальной
безопасности. Его поддержали 248 народных депутатов. В нем
указано, что фундаментальными национальными интересами Украины
являются интеграция в европейское пространство, членство в
Европейском союзе и НАТО.
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