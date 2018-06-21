"ГОРДОН" представляет обзор главных событий четверга, 21 июня. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Главные события четверга Фото: ЕРА Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предположила, что политзаключенного Олега Сенцова кормят в РФ насильственно. Она добавила, что у режиссера проблемы с сердцем и почками. Послы стран "Большой семерки" обеспокоены ситуацией с Сенцовым и другими политзаключенными.В пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу утверждают, что Сенцов находится под постоянным контролем медиков. А состояние украинца оценивается как удовлетворительное.Верховная Рада Украины поддержала проект закона №8152 "О валюте и валютных операциях", который определяет правовые основы проведения валютных операций.Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности. Его поддержали 248 народных депутатов. В нем указано, что фундаментальными национальными интересами Украины являются интеграция в европейское пространство, членство в Европейском союзе и НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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