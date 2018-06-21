Сотрудники Службы безопасности Украины задержали экс-заместителя главы Оленевского сельского совета Крыма, который способствовал аннексии полуострова. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает

"Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили бывшего заместителя главы Оленевского сельского совета АР Крым, который перешел на сторону оккупантов, способствовал представителям РФ в проведении незаконных референдумов и участвовал в незаконных выборах на временно оккупированной территории полуострова", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 УК Украины, оперативники СБУ установили, что преступник после неудачной политической и бизнес карьеры при оккупационной власти Крыма решил переехать на материковую часть Украины. Выяснилось, что экс-заместитель главы сельсовета "осел" в Киевской области, где пытался вести собственный бизнес.

"Сотрудники Департамента защиты национальной государственности вместе со следователями ГУ СБУ в АР Крым провели санкционированные обыски по месту жительства и фактического нахождения злоумышленника. Во время них правоохранители изъяли расписки о получении злоумышленником денег для организации и обеспечения надлежащего проведения так называемого "референдума о статусе Крыма", решение незаконного "муниципального образования "Оленевский сельский совет" Черноморского района Республики Крым" о ликвидации исполнительного комитета Оленевского сельского совета и назначения задержанного главой ликвидационной комиссии, решение так называемой "территориальной избирательной комиссии Черноморского района Республики Крым" о регистрации кандидата в депутаты "сельского совета Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым", ноутбук и флешнакопитель с документами, подтверждающими сотрудничество задержанного с оккупационными властями. Коллаборант также хранил партийный билет партии "Русское единство", - отметили в спецслужбе.

Проводятся дальнейшие процессуальные действия. Решается вопрос об объявлении бывшему заместителю сельского головы о подозрении в совершении соответствующих преступлений. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, соорганизатору так называемого "референдума" в Луганской области сообщили о подозрении.

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