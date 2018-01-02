На сегодняшний день Польская Республика приняла у себя несколько десятков украинских беженцев. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью телеканалу TVP, передает

"Мы постоянно стоим на позиции, что мы не будем принимать беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки, поскольку это наше суверенное решение. С другой стороны, на восточных границах Европейского Союза мы очень способствуем уменьшению напряженности, поскольку мы уже приняли по крайней мере несколько десятков, а может, даже сто десятков беженцев из Украины", - заявил М.Моравецкий.

Напомним, премьер-министр Польши М.Моравецький с первого дня на посту главы кабинета министров, заговорил о беженцах из Украины и исторической правде, на основе которой должны строиться отношения двух государств.

Ранее стало известно о том, Еврокомиссия готовит решение об иске на Венгрию, Польшу и Чехию в Европейский суд за невыполнение решения 2015 о переселении беженцев из Греции и Италии по квоте ЕС.

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