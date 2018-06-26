В Киеве неизвестные ограбили автомобиль ветерана АТО Алексанра Чалапчия, который на войне на Донбассе потерял обе ноги.

Об этом украинский военнослужащий сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фотографии с разбитым стеклом своего авто.

«Вот так началось утро. Скоты похитили рюкзак синего цвета, в котором вещи и документы. И самое главное — зарядка от протезов», — написал он.

В комментариях отмечается, что случай произошел возле Выдубицкого монастыря, однако Чалапчий лично об этом не упоминал.

За несколько часов постом ветерана АТО поделились более тысячи пользователей соцсети. Они возмущены поступком злоумышленников и всячески высказывают поддержку защитнику Украины. Они предлагают помочь ветерану АТО деньгами и приобрести новую зарядку для протезов. Однако некоторые в то же время посоветовали мужчине не оставлять впредь вещи в салоне авто на видном месте.

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