Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе рассказал, что в досье, которое составило КГБ, было сказано, что он любит рассказывать антисоветские анекдоты. Кикабидзе подчеркнул, что никогда не был комсомольцем и членом компартии Фото: wikipedia.org "Я ненавижу герб Советского Союза, серп и молот. Это же надо было, какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать. Это все было связано с, извините за выражение, хреновой жизнью этой огромной страны. Но все-таки люди друг друга больше уважали. В то время. ...Чем сейчас, да", – считает певец.По его словам, когда распался Советский Союз, он очень обрадовался."Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню. Такие необычные истории рассказывали, все связанные с этим событием. Наверное, если бы он не распался, они в жизни бы рта не открыли. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах. Но Россия опять к этому идет, по-моему", – отметил Кикабидзе.Певец подчеркнул, что никогда не был комсомольцем и членом компартии.По его словам, ему давали почитать досье, которое было составлено о нем в КГБ, и там было сказано: "Кикабидзе любит рассказывать антисоветские анекдоты".Советский Союз распался в 1991 году.Герб СССР представлял собой изображение серпа и молота на фоне земного шара, в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что кикабидзе было герб это Теги: общество