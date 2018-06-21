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Кикабидзе: Я ненавижу герб Советского Союза, серп и молот
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21.06.2018 22:34
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Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе рассказал, что в досье, которое
составило КГБ, было сказано, что он любит рассказывать
антисоветские анекдоты. Кикабидзе подчеркнул, что никогда не был
комсомольцем и членом компартии Фото: wikipedia.org "Я ненавижу
герб Советского Союза, серп и молот. Это же надо было, какие мозги
должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать. Это все
было связано с, извините за выражение, хреновой жизнью этой
огромной страны. Но все-таки люди друг друга больше уважали. В то
время. ...Чем сейчас, да", – считает певец.По его словам,
когда распался Советский Союз, он очень обрадовался."Даже стол
накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я
помню. Такие необычные истории рассказывали, все связанные с этим
событием. Наверное, если бы он не распался, они в жизни бы рта не
открыли. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это
должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю
жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину
можно так разнести в пух и прах. Но Россия опять к этому идет,
по-моему", – отметил Кикабидзе.Певец подчеркнул, что никогда
не был комсомольцем и членом компартии.По его словам, ему давали
почитать досье, которое было составлено о нем в КГБ, и там было
сказано: "Кикабидзе любит рассказывать антисоветские
анекдоты".Советский Союз распался в 1991 году.Герб СССР представлял
собой изображение серпа и молота на фоне земного шара, в лучах
солнца и в обрамлении колосьев, с надписью "Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!"
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