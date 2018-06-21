11 тонн медуз собрали на пляжах южноиспанского региона Коста-дель-Соль. 150 отдыхающих попали в больницу с ожогами.

Около восьми тонн выбросило море на востоке страны в районе курортов Нерха и Велез-Малага и три тонны между Торремолинос и Михас в районе города Малага, передает со ссылкой на .

Появление большого количества медуз связано с ливнями и сильными ветрами, которые выбросили их на берег. Эксперты определили, что животные принадлежат к виду Pelagia noctiluca. Их купол может быть 20-30 см в диаметре, а щупальца вырастать до 2 м. При контакте с чем эти медузы могут светиться. От прикосновения к ним у людей возникают жжение, интенсивные болевые ощущения, воспаление и красные высыпания.

Животных сгребали из песка граблями, а затем скидувалы в мусорные баки с помощью лопат. На некоторых участках применяли тракторы. Вчера ситуация вернулась к норме. В выходные она была одной из худших с 2012 года, по оценкам экспертов.

В прошлом месяце отдыхающим запретили заходить в воду из-за нашествия "португальских корабликов" - еще одного вида опасных для человека медуз.

Жители филиппинского села нашли на берегу Восточный Негроса большеротую акулу. Это редкий вид, следовательно местные считают, что находка является признаком гибели. Питер Рамирес рассказал, что, несмотря на опасность хищника, жители пытались помочь ему, но рыба была уже мертва.

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