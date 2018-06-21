"Особенно пикантным" телеведущая Наташа Влащенко назвала решение нардепов от Блока Петра Порошенко Светланы Залищук и Мустафы Найема воздержаться при голосовании за законопроект, который разрешит внесудебную блокировку сайтов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Влащенко: Ни один человек не проголосовал против закона Фото: Наташа Влащенко / Facebook "Обратите внимание, как голосуют бывшие журналисты: [нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир] Арьев, [нардеп от "Народного фронта" Сергей] Высоцкий, [нардеп от НФ Виктория] Сюмар, [нардеп от НФ Татьяна] Черновол, [нардеп от БПП Вадим] Денисенко – "за". [Нардеп от БПП Светлана] Залищук, [нардеп от БПП Мустафа] Найем – воздержались. [Нардеп от БПП Сергей] Лещенко, [нардеп от НФ Николай] Княжицкий – не голосовали. И ни один человек не проголосовал против закона, дающего возможность блокировать сайты без постановления суда. Особенно пикантно это "воздержались", – отметила она. https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/1254526318017088 В комментариях Сюмар подчеркнула, что голосование было только о внесении законопроекта в повестку дня."Это дает возможность рассмотреть по сути. И уже тогда – голосовать "за" или "против", – подчеркнула нардеп. https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/1254526318017088?comment_id=1254535904682796&reply_comment_id=1254539081349145 О включении проекта закона в повестку дня сообщила сегодня нардеп от Блока Петра Порошенко Ольга Червакова. "Законопроект внесен нардепами из комитета нацбезопасности и обороны Иваном Винником, Дмитрием Тымчуком, Татьяной Чорновол и имеет благородное название – "по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере", – написала она. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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