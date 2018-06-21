|Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян показали підрослу донечку (ФОТО)
|21.06.2018 22:48
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Жаль тільки, що на фото як і раніше не видно обличчя Ніни, проте шанувальники відзначили - дівчинка вже помітно підросла. На знімку дитина щось старанно робить на кухні, а сама Тоня зізналася - у неї росте справжня помічниця.
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