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Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян показали підрослу донечку (ФОТО)
21.06.2018 22:48
Співаки обожнюють свою маленьку принцесу і з радістю діляться її знімками в Інстаграмі.

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Жаль тільки, що на фото як і раніше не видно обличчя Ніни, проте шанувальники відзначили - дівчинка вже помітно підросла. На знімку дитина щось старанно робить на кухні, а сама Тоня зізналася - у неї росте справжня помічниця.

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