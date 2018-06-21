Погода, Новости, загрузка...
Мексика получает мясо из Германии после торговых споров с США
21.06.2018 22:49

В Мексику получила первая партия свинины из Германии. Это первая такая положительная информация после начала торгового противостояния с Соединенными Штатами.

По этому поводу обнародовано сообщение Минсельхоза страны. В нем сказано, что первую партию замороженной свинины, вес которой 25,5 тонны, доставили в порт Веракрус. Она уже прошла все необходимые санитарные проверки.
Напомним, что соглашение по поставкам между странами подписали во время визита представителей министерства в Германию. Эта встреча проходила на фоне обострения торговых отношений между Мехико и Вашингтоном.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить