|Мексика получает мясо из Германии после торговых споров с США
|21.06.2018 22:49
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В Мексику получила первая партия свинины из Германии. Это первая такая положительная информация после начала торгового противостояния с Соединенными Штатами.По этому поводу обнародовано сообщение Минсельхоза страны. В нем сказано, что первую партию замороженной свинины, вес которой 25,5 тонны, доставили в порт Веракрус. Она уже прошла все необходимые санитарные проверки.
Напомним, что соглашение по поставкам между странами подписали во время визита представителей министерства в Германию. Эта встреча проходила на фоне обострения торговых отношений между Мехико и Вашингтоном.
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