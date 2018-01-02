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Транзит газа через Украину в 2017 году достиг рекордных показателей со времени открытия "Севернго потока" - "Нафтогаз"
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02.01.2018 12:35
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Дочка НАК "Нафтогаз України" "Укргазвидобування" добыла в 2017 году
15,3 млрд м³, что является рекордным показателем за 24 года,
заявили в концерне. Транзит газ в минувшем году увеличился Фото:
ЕРА В 2016 году этот показатель составлял 82,2 млрд м³. В
компании отметили, что это рекордный показатель со времени запуска
Северного потока в 2011 году.В "Нафтогазі" назвали одним из
достижений прошлого года увеличение числа импортеров газа в страну
до 54. Как пояснили в концерне, благодаря открытию режима
"таможенного склада" в украинских подземных хранилищах хранится
сырье пяти европейских компаний.Дочка "Нафтогазу
України" "Укргазвидобування" добыла в 2017 году 15,3 млрд м³,
что является рекордным показателем за 24 года.
https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/1602018329877946
Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленностив
январе–ноябре 2017 года добыча природного газа в Украине
увеличилась на 3,9% (на 719,4 млн м³) по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года и составила 18,999 млрд м³.
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