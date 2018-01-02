Дочка НАК "Нафтогаз України" "Укргазвидобування" добыла в 2017 году 15,3 млрд м³, что является рекордным показателем за 24 года, заявили в концерне. Транзит газ в минувшем году увеличился Фото: ЕРА В 2016 году этот показатель составлял 82,2 млрд м³. В компании отметили, что это рекордный показатель со времени запуска Северного потока в 2011 году.В "Нафтогазі" назвали одним из достижений прошлого года увеличение числа импортеров газа в страну до 54. Как пояснили в концерне, благодаря открытию режима "таможенного склада" в украинских подземных хранилищах хранится сырье пяти европейских компаний.Дочка "Нафтогазу України" "Укргазвидобування" добыла в 2017 году 15,3 млрд м³, что является рекордным показателем за 24 года. https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/1602018329877946 Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленностив январе–ноябре 2017 года добыча природного газа в Украине увеличилась на 3,9% (на 719,4 млн м³) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 18,999 млрд м³. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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