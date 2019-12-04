В САП потребовали взять соратника Трубы под стражу с залогом в 3,6 млн гривен - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В САП потребовали взять соратника Трубы под стражу с залогом в 3,6 млн гривен
04.12.2019 19:58
САП потребовала взять соратника Трубы под стражу
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
под
стражу
трубы
соратника
потребовала
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->