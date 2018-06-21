Погода, Новости, загрузка...
ЧП в лондонском метрополитене: произошел небольшой взрыв
21.06.2018 22:50

Это ЧП прокомментировали в Скотленд-Ярде, сообщив о том, что было только лишь небольшой силы. Он произошел в Лондоне, станция метро Southgate. 

случай произошел, когда сотрудники полиции обследовали подозрительный предмет.
Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальностьПредварительные данные таковы, серьезно пострадавшие отсутствуют. Да, и медицинскую помощь оказали не такому большому числу людей.По причине этого инцидента было решено закрыть станцию метро. На месте активно работают следователи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить