|ЧП в лондонском метрополитене: произошел небольшой взрыв
|21.06.2018 22:50
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Это ЧП прокомментировали в Скотленд-Ярде, сообщив о том, что было только лишь небольшой силы. Он произошел в Лондоне, станция метро Southgate.случай произошел, когда сотрудники полиции обследовали подозрительный предмет.
Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальностьПредварительные данные таковы, серьезно пострадавшие отсутствуют. Да, и медицинскую помощь оказали не такому большому числу людей.По причине этого инцидента было решено закрыть станцию метро. На месте активно работают следователи.
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