Глава МВД ФРГ, председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер предупредил канцлера Ангелу Меркель об угрозе распада правящей коалиции в случае его увольнения из-за разногласий по вопросу противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщает со ссылкой на его интервью газете Passauer Neue Presse.

“Я председатель ХСС, одной из трех партий, образующих коалицию, и я действую при полной поддержке моей партии”, — заявил он в интервью. “Если бы в ведомстве федерального канцлера были недовольны работой министра внутренних дел, то нужно было бы распустить коалицию”, — сказал Зеехофер.

“Было бы мировой премьерой, если бы уволили министра, который беспокоится за безопасность и порядок в своей стране”, — считает он. “ХСС тут борется за свои убеждения, это важнее, чем посты”, — добавил Зеехофер.

Как сообщал глава немецкого Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Массен обвинил в недавней масштабной кибератаке на электросети и энергетические компании России.

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