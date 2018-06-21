Лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждает, что Литве должны принадлежать только города Каунас, Шяуляй и Паневежис. Жириновский: Сталин добрый был, отдал. У белорусов забрали, отдали литовцам Фото: ЕРА "Это где документы, позволяющие Вильнюсский край, или Клайпеда-порт, передавать Литве. Верховный совет СССР не принимал такого решения. Давайте создадим комиссию и определим. Возвращайте Клайпеду, возвращайте Вильнюсский край. У них был конституция, только три города: Каунас, столица Литвы, Шяуляй, Паневежис. Вот три города ваши, все остальное надо вернуть", – заявил он.Лидер ЛДПР призвал "отвечать на все и требовать"."Это наша территория. Мы получили по итогам войны все. А [Иосиф] Сталин добрый был, отдал. У белорусов забрали, отдали литовцам. У немцев забрали Померания и Силезия, отдали полякам. А они нас поливают грязью через 50 лет, и поляки, и литовцы. Это все демократия, права человека и так далее", – подчеркнул Жириновский.В июне 2017 года глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, следовательно Альянсу нужно быть начеку, чтобы не допустить сценария аннексии Крыма и вторжения на Донбасс.В феврале 2018-го президент Литвы Даля Грибаускайте говорила, что российские ракетные комплексы "Искандер", развернутые в Калининградской области, угрожают половине столиц Европы.19 июня она заявила, что Вильнюс должен быть готов к нападению со стороны России. Президент Литвы также подчеркнула, что российские войска на границе Польши и Прибалтики в десять раз сильнее, чем войска НАТО, и Запад до сих пор наивен в своей оценке России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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