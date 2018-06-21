Американские катера класса Island будут доставлены американской стороной в Одессу в ноябре-декабре 2019 года.

Об этом сообщили в управлении коммуникаций и печати Министерства обороны, передает со ссылкой на .

Встреча украинской и американской сторон по получению Island проходила в с 11 по 15 июня.

"Вместе с американской стороной было постатейно проработан проект соглашения на передачу катеров с учетом замечаний, возникших в ходе предварительного внутреннего и межведомственного согласования договоренности украинской стороной", - сообщили в .

Окончательно проект соглашения стороны подпишут в августе-сентябре 2018 года. Также осенью этого года Украина рассчитаться за сопутствующие расходы, связанные с получением американских катеров. В октябре-ноябре американская сторона также подготовить контракты на поставку оборудования и восстановление технической готовности катеров.

С января по июнь 2019-го запланированы восстановительные работы и дооборудование катеров - в присутствии представителей украинских ВМС. Летом в Балтиморе (США) будут учиться украинские экипажи.

"А в ноябре-декабре 2019 года катера должны транспортировать в порт Одессы и привести в рабочее состояние с помощью экспертов Береговой охраны ", - отмечают в .

Украины заявило о нецелесообразности достройки ракетного крейсера "Украина" и сообщил, что Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины не требуют этого судна.

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