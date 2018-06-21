Жене премьер-министра Израиля Биньямина Нетанияху Сари предъявлены обвинения в мошенничестве и нецелевом расходовании государственных средств. Об этом сообщает со ссылкой на местное издание Haaretz.

По версии обвинения, Сара Нетаниягу в 2010-2013 годы заказала в резиденцию премьер-министра еды из ресторанов на 350 тысяч шекелей (96 тысяч долларов).

Тем самым Нетаниягу нарушила правило, запрещавшее резиденции одновременно тратить деньги на повара и на заказ еды. Чтобы скрыть нарушения, она велела оформить повара как рабочего, считает обвинение.

Адвокаты Нетаниягу назвали обвинения абсурдными. Они утверждают, что она не знала об этих правилах.

На Сару Нетаниягу несколько раз подавали в суд бывшие сотрудники из-за плохого отношения и условий труда. В 2016 году суд обязал ее выплатить по одному из этих исков 170 тысяч шекелей. В отношении самого Биньямина Нетаниягу ведется несколько расследований, связанных с подозрениями в коррупции и мошенничестве. Официальные обвинения ему пока не предъявлены.

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