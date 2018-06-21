Херсонский городской суд 5 января сотрудники СБУ установили факт пребывания в Киеве бывшего члена "правительства" аннексированного Крыма Михальчевского Фото: prm.ua ."21 июня 2018 года следственным судьей Херсонского городского суда Галиной Радченко рассмотрено ходатайство следователя следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым о продлении срока содержания под стражей "министру здравоохранения" Крыма", – сообщила она.По словам Теленик, ходатайство следователя было удовлетворено, срок содержания под арестом для Михальчевского продлен до 5 июля 2018.5 января сотрудники СБУ установили факт пребывания в Киеве бывшего члена "правительства" аннексированного Крыма Михальчевского. В ходе обыска правоохранители изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение", подписанное "председателем Совета министров" Крыма Сергеем Аксеновым, и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями полуострова.Позже ему сообщили о подозрении в государственной измене. Суд арестовал экс-"чиновника".Михальчевский был назначен "министром здравоохранения" Крыма в марте 2014 года. В июне того же года он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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