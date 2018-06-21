Херсонский городской суд 5 января сотрудники
СБУ установили факт пребывания в Киеве бывшего члена
"правительства" аннексированного Крыма Михальчевского Фото: prm.ua
."21 июня 2018 года следственным судьей Херсонского городского суда
Галиной Радченко рассмотрено ходатайство следователя следственного
отдела Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной
Республике Крым о продлении срока содержания под стражей "министру
здравоохранения" Крыма", – сообщила она.По словам Теленик,
ходатайство следователя было удовлетворено, срок содержания под
арестом для Михальчевского продлен до 5 июля 2018.5 января
сотрудники СБУ установили факт пребывания в Киеве бывшего
члена "правительства" аннексированного Крыма Михальчевского. В
ходе обыска правоохранители изъяли паспорт гражданина РФ,
"служебное удостоверение", подписанное "председателем Совета
министров" Крыма Сергеем Аксеновым, и другие документы,
подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями
полуострова.Позже ему сообщили о подозрении
в государственной измене. Суд арестовал
экс-"чиновника".Михальчевский был назначен "министром
здравоохранения" Крыма в марте 2014 года. В июне того же года
он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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