Сборная Хорватии на стадионе в Нижнем Новгороде уверенно обыграла аргентинскую сборную и обеспечила себе выход в стадию 1/8 финала. Об этом сообщает со ссылкой на официальный сайт Чемпионата мира.

Хорваты с первых минут включили очень цепкий прессинг и наглухо закрыли Лионеля Месси. Это во многом предрешило исход встречи.

В первом тайме команды несколько раз очень опасно угрожали воротам, но у альбиселесте в пустые ворота не забил Энцо Перес, а у хорватов с выгоднейшей позиции пвромахнулся Марио Манджукич. Развязка же наступила после перерыва. Вилли Кабальеро на ровном месте отпасовал на Анте Ребича — так хорваты вышли вперед. Ну а когда аргентинцы большими силами пошли вперед, их в контратаке блестящим ударом наказал еще и Лука Модрич.

Гол Ивана Ракитича в дополнительное время значения уже не имел, но подытожил тотальное превосходство хорватов над звездным соперником.

Благодаря победе “шашечные” досрочно гарантировали себе место в плей-офф ЧМ. Аргентинцы же теперь имеют все шансы вообще туда не попасть.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира