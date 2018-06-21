Социальная сеть Instagram представила новый видеосервис IGTV. С помощью платформы пользователи отныне имеют возможность публиковать видео продолжительностью до часа. Таким образом соцсеть становится конкурентом видеохостинга YouTube. Об этом пишет со ссылкой на .

Разработчики отмечают, что новая платформа была создана для того, чтобы соответствовать потребностям аудитории. На сегодняшний день почти 80 процентов мирового рынка приходится на долю пользователей, которые просматривают видео на смартфонах.

Новая платформа ориентирована прежде только на просмотр видео на мобильных устройствах. При этом видео должны быть исключительно вертикальными, поскольку они более органичны для смартфонов.

Видео на платформе воспроизводятся автоматически, как только пользователь открывает ее.

При этом весь видеоконтент ориентирован на пользователей Instagram, чтобы пользователи стали ближе к своей аудитории. Авторизация на IGTV происходит с действующего Instagram-аккаунта, при этом сохраняются все подписки.

Ранее сообщалось, что в социальной сети Instagram .

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