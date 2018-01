Актриса Джессика Альба стала мамой в третий раз. Фото: jessicaalba / Instagram Об этом она сообщила в Instagram."Хейз Альба Уоррен. Лучший дар на Новый год. Кэш и я чувствуем себя благословенными. А Онор и Хэвен уже одержимы своим новым братиком", – написала Альба. Hayes Alba Warren 12/31/17 Best gift to ring in the New Year!! Cash and I feel so blessed. Haven and Honor are already obsessed with their new baby bro. * #familyof5 Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba) Янв 1, 2018 at 11:05 PST 19 мая 2008 года Альба вышла замуж за продюсера Кэша Уоррена.7 июня 2008 года у них родилась дочь Онор Мари Уоррен, а 13 августа 2011 года – вторая дочь, Хэвен Гарнер. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



