21 июня в Нижнем Новгороде состоялся центральный матч второго тура
группы, в котором Хорватия сенсационно разгромила сборную Аргентины
и гарантировала себе выход в плей-офф. "ГОРДОН" вел текстовую
онлайн-трансляцию этого поединка. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Вчера 21.55 | комментариев: Месси снова не
сумел забить на чемпионате мира Фото: ЕРА //
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Главный арбитр матча – Равшан Ирматов (Узбекистан). 40-летний
рефери работал на матче чемпионата мира 2010 года, в котором
Аргентина разгромно проиграла Германии (0:4). В 2008 и 2009 годах
Азиатская конфедерация футбола признавала Ирматова лучшим судьей
континента.Букмекеры считают сборную Аргентины фаворитом с
небольшим перевесом. Компания William Hill принимает ставки на
победу южноамериканцев с коэффициентом 2,15, на ничью – 3,20,
на Хорватию – 3,60.
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