21 июня в Нижнем Новгороде состоялся центральный матч второго тура группы, в котором Хорватия сенсационно разгромила сборную Аргентины и гарантировала себе выход в плей-офф. "ГОРДОН" вел текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 21.55 | комментариев: Месси снова не сумел забить на чемпионате мира Фото: ЕРА // // Главный арбитр матча – Равшан Ирматов (Узбекистан). 40-летний рефери работал на матче чемпионата мира 2010 года, в котором Аргентина разгромно проиграла Германии (0:4). В 2008 и 2009 годах Азиатская конфедерация футбола признавала Ирматова лучшим судьей континента.Букмекеры считают сборную Аргентины фаворитом с небольшим перевесом. Компания William Hill принимает ставки на победу южноамериканцев с коэффициентом 2,15, на ничью – 3,20, на Хорватию – 3,60. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки котором мира аргентины сборную разгромно Теги: спорт