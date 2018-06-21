В Национальном антикоррупционном бюро Украины проинформировали, что после публикации в издании "Новое время" статьи о коррупции в госконцерне "Укроборонпром" были открыты уголовные производства по фактам растраты средств при закупке бронетехники, радиостанций и автотранспорта, а также по факту экспорта продукции спецназначения. Лещенко считает, что "война за НАБУ только начинается" Фото: НАБУ / Facebook Он опубликовал ответ бюро на депутатское обращение."НАБУ прислало ответ. Ими начато уголовное расследование по статье Ивана Верстюка в журнале "Новое Время" о коррупции в "Укроборонпроме". В частности, как через фирмы-прокладки закупались устаревшие бронемашины в Европе, завозились сюда в разобранном виде с огромными коррупционными "чаевыми", – написал нардеп.Он отметил, что происходило все это "под носом смотрящих БПП и "Народного фронта" за оборонкой" Олега Гладковского и Сергея Пашинского."Именно такими уголовными производствами объясняется желание Петра Алексевича (президента Украины Петра Порошенко. – ) иметь ручных аудиторов НАБУ вроде его друга [экс-главы Донецкой облгосадминистрации Павла] Жебривского. Поэтому война за НАБУ только начинается", – заявил Лещенко.В опубликованном документе, подписанном первом заместителем директора НАБУ Гией Углавой, сказано, что открыто четыре уголовных производства: по факту растраты средств при закупке бронетехники, радиостанций и автотранспорта, а также по факту экспорта продукции спецназначения. https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/2013569662047025 5 апреля "Новое время" опубликовало статью под названием "Служили два товарища", в которой была описана схема по закупке Житомирским бронетанковым заводом (ЖБЗ) в Польше у компании Wtórplast списанных с вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска. Отмечалось, что польская компания покупала их у чешской Excalibur Army по €20–25 тыс. за единицу, после чего разбирала БМП, отделяя башни от шасси. Затем ЖБЗ, который входит в госконцерн "Укроборонпром", ввозил части БМП в Украину по отдельности, написало издание. По его информации, каждая башня оценивалась в $66 тыс., а каждое шасси – в $99 тыс. Ранее разобранные части на заводе снова соединяли. Стоимость этих работ составляла еще $40 тыс. за единицу.В итоге БМП стоимостью €20 тыс. обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тыс., говорится в материале. Отмечается, что в 2017 году Минобороны Украины купило 200 таких боевых машин, заплатив за них $41 млн. Источники "Нового времени" сообщили, что конечным бенефициаром этой схемы является Пашинский.В расследовании говорится также о контракте на поставку 100 медицинских автомобилей по $32 тыс. за каждый, который Минобороны заключило в 2017 году с корпорацией "Богдан". Отмечается, что корпорацию контролирует заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, давний деловой партнер президента Петра Порошенко Олег Гладковский. В материале подчеркивается, что из 50 поставленных в зону АТО машин половина сломалась менее чем за год эксплуатации. При этом Минобороны планирует купить еще сотню таких автомобилей.Сам Гладковский сказал в комментарии журналу, что о закупке Министерством обороны машин корпорации "Богдан" узнал из прессы. Он утверждает, что поломались только три автомобиля. По словам Гладковского, это произошло из-за некачественного топлива.Пашинский в блоге на сайте интернет-издания "Цензор.НЕТ" потребовал от журнала опубликовать опровержение и извиниться. Он сообщил, что намерен подать на издание в суд вместе с "Укроборонпромом".Wtórplast планировала подать в суд на "Новое время". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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