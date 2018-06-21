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Российский оппозиционер и прежний депутат Госдумы Геннадий Гудков
заявил, что даже готовившийся к свержению власти Владимир Ленин
ошибся в прогнозе о начале революции в России на 10 лет. Вчера
23.59 | комментариев: Геннадий Гудков: Революции делаются
бескомпромиссными людьми, авантюристами и радикалами Фото: Геннадий
Гудков / Facebook "Нет никаких заранее запрограммированных
сценариев революции. Они делаются бескомпромиссными людьми,
авантюристами и радикалами. Где-то они делаются вполне приличными
людьми, как, допустим, [Вацлав] Гавел и его фронт в Чехии, в
Чехословакии. Где-то они делаются с помощью апельсинов и называются
"Оранжевой революцией", где-то это "Революция роз". Они разные все.
В Тунисе была очень мягкая смена власти, а в Ливии это привело к
гражданской войне", – рассказал он.Политик подчеркнул, что за
30 веков человечество не нашло заранее запрограммированных
сценариев революции."Февральская революция в той же России была
абсолютно бескровной. А последовавшие затем Октябрьская революция,
гражданская война и террор принесли миллионы жертв... Революция
1991 года, которая потрясла мир, перекроила карту мира. Она же
произошла практически без жертв... Просто КПСС прогнила, как и
монархия. И революция свергала власть, которая уже была ни на что
не способна, в том числе на сопротивление", – рассказал
оппозиционер.По мнению Гудкова, сейчас россияне начинают
адаптироваться к нищете."Чего люди ждут, не знаю. Наверное, только
могут дети заставить людей выйти на улицы. Я разговаривал с борцами
против свалок в Волоколамске, они давно били в набат, но пока не
отравились дети, никто не вышел. Выходили наиболее активные,
десятки. А чтобы весь город вздыбился, потребовалось, чтобы дети
отравились газом", – рассказал он.Политик заверил, что
революция в России еще будет, однако ее начало невозможно
угадать."Никто из крупных, серьезных аналитиков не смог угадать
начало революции. Ну никто. Вот Владимир Ленин, который всю жизнь
себя готовил к этим революциям, ни разу не угадал, когда они
начнутся. Он опоздал на одну революцию, он практически опоздал на
другую революцию, сев в последний вагон последнего поезда. Успел в
Смольный, а то бы революция случилась без него. Он в январе еще
1917 года выступал в Швейцарии и говорил, что революция в России
произойдет не раньше чем через 10 лет с учетом менталитета народа.
И через месяц революция бахнула", – подчеркнул он.Гудков
добавил, что революции подчиняются определенным законам, но
проходят так быстро, что застают всех врасплох. И невозможно
спрогнозировать, какие события обрушат ситуацию."Мы можем
совершенно точно сказать, что это обязательно произойдет, если
нынешняя власть будет действовать такими же методами", –
подытожил он.
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