|Зірка фільму "Блондинка в законі" розлучається з чоловіком
|21.06.2018 23:39
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Західні ЗМІ повідомляють, що причиною скандалів є робота актриси. На думку її чоловіка, актриса занадто багато часу віддає кар'єрі, а ось сім'ю і його самого переносить на другий план. Новою причиною для конфлікту стала згода Різ знятися в третій частині фільму "Блондинка в законі". За словами подруги знаменитості, Джим був дуже злим, дізнавшись про це.
Втім, поки Різ намагається залагоджувати всі конфлікти і старанно працює над тим, щоб зміцнити відносини з чоловіком. Чи вдасться це актрисі, покаже лише час.
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