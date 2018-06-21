Погода, Новости, загрузка...
Зірка фільму "Блондинка в законі" розлучається з чоловіком
21.06.2018 23:39
Зірка фільму "Блондинка в законі" Різ Візерспун на межі розриву стосунків зі своїм чоловіком.

2088_0-4s3cof6jqvvv.jpg (51.55 Kb)

Західні ЗМІ повідомляють, що причиною скандалів є робота актриси. На думку її чоловіка, актриса занадто багато часу віддає кар'єрі, а ось сім'ю і його самого переносить на другий план. Новою причиною для конфлікту стала згода Різ знятися в третій частині фільму "Блондинка в законі". За словами подруги знаменитості, Джим був дуже злим, дізнавшись про це.

Втім, поки Різ намагається залагоджувати всі конфлікти і старанно працює над тим, щоб зміцнити відносини з чоловіком. Чи вдасться це актрисі, покаже лише час.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Анна Седокова у леопардовому купальнику показала апетитні сідниці (ФОТО)
Єва Лонгорія розсекретила ім'я новонародженого сина
Оля Полякова позує лише в стрінгах (ФОТО)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить