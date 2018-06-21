Действующий чемпион Украины донецкий “Шахтер” в составе 28-ми футболистов прибыла на первый летний тренировочный сбор в Германию, сообщает со ссылкой на сайт “горняков”.

Команда сделала перелет из Киева в австрийский Зальцбург, откуда на автобусе переехала непосредственно в Грассау.

В Германии прибыли следующие игроки:

вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик

защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Олег Данченко, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо

полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат, Алан Патрик, Майкон, Александр Пихаленок, Веллингтон Нем

нападающие: Оларенважу Кайоде, Андрей Тотовицкий, Жуниор Мораес.

Отметим, что сегодня вечером в “оранжево-черных” запланирована тренировка.

Напомним, первый сбор продлится до 30 июня. У подопечных Фонсеки на этот период запланированы два спарринга.

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