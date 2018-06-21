во втором чтении и в целом приняла законопроект № 8152 "О валюте и валютных операциях".

Законопроект поддержали 228 народных депутатов, передает со ссылкой на .

Соответствующий документ был разработан в связи с необходимостью законодательного закрепления принципов прозрачной валютной политики и восстановления стабильности валюты Украины.

"Принятие закона "О валюте и валютных операциях" даст "зеленый свет" для более быстрой и полномасштабной валютной либерализации, которую давно ждут бизнес и инвесторы. Мы сможем убрать значительное количество болезненных валютных ограничений. Так, бизнес и физические лица смогут инвестировать за рубеж без необходимости получать индивидуальные лицензии", - говорил о законе глава Яков Смолий.

Законопроект № 8152 "О валюте и валютных операциях" приняли в первом чтении 17 мая. Ко второму чтению должны были внести отдельные нормы с альтернативного законопроекта. Чтобы ограничить полномочия о введении валютных ограничений.

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