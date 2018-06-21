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На оккупированной территории Донецкой области поврежден Южно-Донбасский водовод
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21.06.2018 23:47
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В 1400 м от Донецкой фильтровальной станции обнаружен заполненный
водой карьер площадью около 24 тыс. м². Значительная утечка грозит
недостачей воды жителям пяти городов Донецкой области. Фото сделаны
9 апреля 2018 года Фото: mtot.gov.ua Так, на спутниковых снимках
виден заполненный водой карьер площадью около 24 тыс. м² в районе
Ясиноватской развязки, которая находится в 1400 м от Донецкой
фильтровальной станции. Также на снимках зафиксировано
заболачивание территории возле трассы водопровода. Фото
сделаны 9 апреля 2018 года."Повреждения Южно-Донбасского водовода в
районе промышленной зоны Авдеевки Донецкой области, вероятно,
возникли вследствие применения тяжелого вооружения. На
спутниковых снимках 2018 года можно увидеть значительный водовылив,
которого не было в 2016 году", – говорится в сообщении
пресс-службы.В Министерстве говорят, что такая ситуация негативно
влияет на обеспечение водой населения как на оккупированных
территориях, так и на подконтрольных правительству Украины
территориях. Водовод питает водой Докучаевск, Мариуполь, Волноваху,
Угледар и Новотроицкое.Вследствие утечки воды в карьер существует
угроза подачи питьевой воды для 1,3 млн жителей этих
городов. Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Регулярно подвергается обстрелам Донецкая фильтровальная
станция, которая находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Она
частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и
Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил
Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками
населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам
Васильевка и Спартак.12 июня 2018 года в Министерстве по вопросам
оккупированных территорий и временно перемещенных лиц сообщили, что
пробы поверхностных вод на Донбассе показали: вода в регионе
"грязная" или "очень грязная".
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