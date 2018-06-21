В 1400 м от Донецкой фильтровальной станции обнаружен заполненный водой карьер площадью около 24 тыс. м². Значительная утечка грозит недостачей воды жителям пяти городов Донецкой области. Фото сделаны 9 апреля 2018 года Фото: mtot.gov.ua Так, на спутниковых снимках виден заполненный водой карьер площадью около 24 тыс. м² в районе Ясиноватской развязки, которая находится в 1400 м от Донецкой фильтровальной станции. Также на снимках зафиксировано заболачивание территории возле трассы водопровода. Фото сделаны 9 апреля 2018 года."Повреждения Южно-Донбасского водовода в районе промышленной зоны Авдеевки Донецкой области, вероятно, возникли вследствие применения тяжелого вооружения. На спутниковых снимках 2018 года можно увидеть значительный водовылив, которого не было в 2016 году", – говорится в сообщении пресс-службы.В Министерстве говорят, что такая ситуация негативно влияет на обеспечение водой населения как на оккупированных территориях, так и на подконтрольных правительству Украины территориях. Водовод питает водой Докучаевск, Мариуполь, Волноваху, Угледар и Новотроицкое.Вследствие утечки воды в карьер существует угроза подачи питьевой воды для 1,3 млн жителей этих городов. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Регулярно подвергается обстрелам Донецкая фильтровальная станция, которая находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак.12 июня 2018 года в Министерстве по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц сообщили, что пробы поверхностных вод на Донбассе показали: вода в регионе "грязная" или "очень грязная". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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