Бывший таксист из Харзызска Донецкой области вступил в ряды боевиков батальона "Восток" в 2014 году, однако после травмы был признан негодным к военной службе. Правоохранители задержали его в момент пересечения мужчиной с подконтрольной украинскому правительству территорией. В первый же день службы из-за небрежности одного из боевиков мужчина получил ранения и попал в больницу Фото: npu.gov.ua По словам заместителя главы Нацполиции в Донецкой области Артема Кисько, полицейские "отследили весь путь боевика" с начала службы в незаконных вооруженных формированиях. Так, в 2014 году прежний таксист из Харцызска вступил в состав бандформирования "Восток", где получил позывной священный."Командовали нашим подразделением военнослужащие армии РФ, осетины. Они и обучали военной подготовке – строевой, стрельбе из автомата Калашникова, метанию гранат, оказанию первой медицинской помощи", – сообщил боевик.После обучения его отправили на боевую позицию в Спартак, где назначили на должность автоматчика. Однако в первый же день службы из-за небрежности одного из боевиков мужчина получил ранения и попал в больницу. Там он стал героем одного из пропагандистских сюжетов российских телеканалов.Травмированный боевик оказался негодным для службы и после нескольких лет жизни на оккупированной территории в поисках работы отправился на подконтрольную правительству Украине территорию, где и был задержан.Правоохранители открыли уголовное производство статье Уголовного кодекса Украины "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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