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В Донецкой области задержали экс-боевика батальона "Восток"
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21.06.2018 23:56
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Бывший таксист из Харзызска Донецкой области вступил в ряды
боевиков батальона "Восток" в 2014 году, однако после травмы был
признан негодным к военной службе. Правоохранители задержали его в
момент пересечения мужчиной с подконтрольной украинскому
правительству территорией. В первый же день службы из-за
небрежности одного из боевиков мужчина получил ранения и попал в
больницу Фото: npu.gov.ua По словам заместителя главы Нацполиции в
Донецкой области Артема Кисько, полицейские "отследили весь
путь боевика" с начала службы в незаконных вооруженных
формированиях. Так, в 2014 году прежний таксист из Харцызска
вступил в состав бандформирования "Восток", где получил позывной
священный."Командовали нашим подразделением военнослужащие армии
РФ, осетины. Они и обучали военной подготовке – строевой,
стрельбе из автомата Калашникова, метанию гранат, оказанию первой
медицинской помощи", – сообщил боевик.После обучения его
отправили на боевую позицию в Спартак, где назначили на
должность автоматчика. Однако в первый же день службы из-за
небрежности одного из боевиков мужчина получил ранения и попал в
больницу. Там он стал героем одного из пропагандистских сюжетов
российских телеканалов.Травмированный боевик оказался негодным для
службы и после нескольких лет жизни на оккупированной территории в
поисках работы отправился на подконтрольную правительству Украине
территорию, где и был задержан.Правоохранители открыли уголовное
производство статье Уголовного кодекса Украины "создание не
предусмотренных законом военизированных или вооруженных
формирований". Мужчине грозит до восьми лет лишения
свободы.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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