Житель Киевской области на новом авто разбился насмерть после празднования дня рождения сына и выпускного дочери.

В селе Дмитровка Киево-Святошинского района мужчина устроил пьяные гонки с полицией, врезался в дерево и перевернулся,передает со ссылкой на .

После аварии мужчина еще был жив. Его госпитализировали в Боярскую больницу. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью - умер в реанимационном отделении.

На 180 км трассы Киев-Харьков произошло смертельное с пожаром. Пассажирка авто сгорела, парень-водитель позже скончался в реанимации.

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