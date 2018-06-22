|Купил авто, выпил за сына и дочь - пьяные гонки закончились трагедией
|22.06.2018 00:02
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Житель Киевской области на новом авто разбился насмерть после празднования дня рождения сына и выпускного дочери.
В селе Дмитровка Киево-Святошинского района мужчина устроил пьяные гонки с полицией, врезался в дерево и перевернулся,передает со ссылкой на .
После аварии мужчина еще был жив. Его госпитализировали в Боярскую больницу. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью - умер в реанимационном отделении.
На 180 км трассы Киев-Харьков произошло смертельное с пожаром. Пассажирка авто сгорела, парень-водитель позже скончался в реанимации.
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