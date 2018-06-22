Главу Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгню осудили за
подстрекательство к злоупотреблению служебным положением. Политик
свою вину не признал Фото: EPA Верховный суд страны признал
политика виновным в подстрекательстве к злоупотреблению служебным
положением. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован
в другой палате судебной инстанции.По данным следствия, Драгня на
должности округа Телеорман с 2006-го по 2013 год был причастен к
фиктивному найму служащих на работу в ведомство по делам молодежи.
Сотрудники получали государственную зарплату, хотя на самом деле
работали на СДП.Ущерб государства от таких действий оценили в 100
тыс. леев (около $24 тыс.). Политик свою вину не признал."Немецкая
волна" уточнила, что независимые наблюдатели считают Драгню главным
координатором усилий правительства премьер-министра Виорики Дэнчилэ
по торпедированию борьбы прокуратуры с коррупцией в Румынии.
Поскольку Драгня уже был осужден за попытку подтасовки голосов на
выборах, он не имеет права занимать пост премьер-министра, однако
действительно контролирует действия правительства.
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