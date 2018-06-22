Главу Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгню осудили за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением. Политик свою вину не признал Фото: EPA Верховный суд страны признал политика виновным в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в другой палате судебной инстанции.По данным следствия, Драгня на должности округа Телеорман с 2006-го по 2013 год был причастен к фиктивному найму служащих на работу в ведомство по делам молодежи. Сотрудники получали государственную зарплату, хотя на самом деле работали на СДП.Ущерб государства от таких действий оценили в 100 тыс. леев (около $24 тыс.). Политик свою вину не признал."Немецкая волна" уточнила, что независимые наблюдатели считают Драгню главным координатором усилий правительства премьер-министра Виорики Дэнчилэ по торпедированию борьбы прокуратуры с коррупцией в Румынии. Поскольку Драгня уже был осужден за попытку подтасовки голосов на выборах, он не имеет права занимать пост премьер-министра, однако действительно контролирует действия правительства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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