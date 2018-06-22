Президент накануне 100-летия государственной службы в Украине встретился с государственными служащими и вручил им награды. Об этом сообщает пресс-служба президента, передает со ссылкой на .

"Чистота и прозрачность являются сегодня и должны быть характеристиками государственной службы. Наши цели, задачи очень сложные. Мы сделали очень много, но то, что стоит перед нами, отнюдь не легче. Мне приятно констатировать, что у нас очень мощная команда, которая способна выполнять эти задачи, способна отвечать на эти вызовы", - отметил глава государства.

Порошенко напомнил, что в этом году отмечается 100-летие государственной службы в Украине - 1918 года гетман Павел Скоропадский совершил важные установочные меры, чтобы основать корпус государственной службы Украины.

В то же время глава государства отметил, что есть недостатки и потребность в совершенствовании службы.

Кроме этого, президент отметил, что с 2015 года произошло сокращение количества государственных служащих почти на 20%.

Напомним, 13 июня Порошенко подписал увольнение председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского и наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира