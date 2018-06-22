Воры проникли в жилье мэра Новограда-Волынского Виктора Весельского
через входную дверь, оставив "полный беспорядок", рассказали в
городском совете. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Вчера 23.58 | комментариев: Градоначальник декларировал $12
тыс., которые выкрали из квартиры Фото: novograd.osp-ua.info
Отмечается, что преступники проникли в жилье через входную дверь и
оставили "полный беспорядок".Были похищены биометрический паспорт,
а также $12 тыс. (официально задекларированные), которые находились
в металлическом сейфе, рассказали в горсовете. Из ящика серванта
исчезли 10 наручных часов, пять пар мужских запонок и 10 держателей
для галстуков.Правоохранители завели уголовное производство по
факту кражи.
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