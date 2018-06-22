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В Новограде-Волынском из арендованной квартиры мэра похитили $12 тыс. и 10 наручных часов
22.06.2018 00:20
Воры проникли в жилье мэра Новограда-Волынского Виктора Весельского через входную дверь, оставив "полный беспорядок", рассказали в городском совете. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.58 | комментариев: Градоначальник декларировал $12 тыс., которые выкрали из квартиры Фото: novograd.osp-ua.info Отмечается, что преступники проникли в жилье через входную дверь и оставили "полный беспорядок".Были похищены биометрический паспорт, а также $12 тыс. (официально задекларированные), которые находились в металлическом сейфе, рассказали в горсовете. Из ящика серванта исчезли 10 наручных часов, пять пар мужских запонок и 10 держателей для галстуков.Правоохранители завели уголовное производство по факту кражи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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