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Помпео сообщил о скорой встрече с руководством КНДР
22.06.2018 00:21

Госсекретарь США Майк Помпео встретится “как можно скорее” с руководством Северной Кореи, заявил официальный представитель главы дипведомства. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

Целью встречи названа реализация договоренностей, достигнутых на саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре 12 июня. Целью встречи назывался старт процесса денуклиаризации КНДР. По итогам встречи лидеры подписали соглашение о признании достигнутого прогресса на переговорах, продолжении диалога сторон и приложении усилий для достижения мира на Корейском полуострове. Точное содержание документа неизвестно.

Как сообщал президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР в среду передала Соединенным Штатам остатки 200 погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих.

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