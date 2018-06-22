|Ані Лорак налякала невдалою пластичною операцією (ФОТО)
|22.06.2018 00:26
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Багато підписників Кароліни відзначили, що її обличчя виглядає опухлим. На думку користувачів мережі, артистка явно перестаралася з хірургічними втручаннями та «уколами краси».
Нагадаємо, нещодавно в мережі активно обговорювали помітно збільшений бюст артистки. Втім, ні тоді, ні зараз закиди у свій бік Ані Лорак не коментує.
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