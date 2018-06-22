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На чемпионате мира по футболу в России болельщикам не хватает пива – СМИ
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22.06.2018 00:28
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По данным Reuters, точки продажи пива в Москве не успевают
пополнять запасы напитка, потому что его выпивают болельщики,
прибывшие в Россию на чемпионат мира по футболу. Волгоград стал
одним из городов РФ, принимающих матчи чемпионата мира Фото: ЕРА
Новых поставок пива приходится ждать по 24 часа, отметил один из
московских официантов, отметив, что в его заведении "просто не
думали", что болельщики захотят только пиво.Один из барменов
российской столицы пожаловался, что за три дня болельщики выпили у
него 800 литров пива. При этом он похвалил иностранцев за то, что
они перенимают культуру РФ, которая требует пить до дна.По данным
Independent, проблемы с наличием пива есть и в Нижнем Новгороде. В
частности, напиток там закончился еще до начала матча между
сборными Швеции и Южной Кореи.Агентство предполагает, что проблемы
с наличием пива связаны с налогами и ужесточением рекламных правил
в России, из-за чего продажи снизились.Чемпионат мира по футболу
продлится до 15 июля. Матчи проходят в Москве, Петербурге,
Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани,
Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи и Саранске.
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