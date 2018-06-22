По данным Reuters, точки продажи пива в Москве не успевают пополнять запасы напитка, потому что его выпивают болельщики, прибывшие в Россию на чемпионат мира по футболу. Волгоград стал одним из городов РФ, принимающих матчи чемпионата мира Фото: ЕРА Новых поставок пива приходится ждать по 24 часа, отметил один из московских официантов, отметив, что в его заведении "просто не думали", что болельщики захотят только пиво.Один из барменов российской столицы пожаловался, что за три дня болельщики выпили у него 800 литров пива. При этом он похвалил иностранцев за то, что они перенимают культуру РФ, которая требует пить до дна.По данным Independent, проблемы с наличием пива есть и в Нижнем Новгороде. В частности, напиток там закончился еще до начала матча между сборными Швеции и Южной Кореи.Агентство предполагает, что проблемы с наличием пива связаны с налогами и ужесточением рекламных правил в России, из-за чего продажи снизились.Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. Матчи проходят в Москве, Петербурге, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи и Саранске. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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