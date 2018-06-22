арестант находится в отдельной палате медчасти колонии, ему ставят капельницы с большим количеством глюкозы и питательных веществ

Об этом сообщил в четверг, 21 июня, адвокат режиссера Дмитрия Динзе.

"На призыв ЕСПЧ Сенцов ответил отказом и попросил предать суду "большой привет", напомнив о его жалобе, которой суд предоставил приоритет, но которая остается без движения уже несколько лет" , - цитирует Динзе "Интерфакс-Украина".

Накануне ЕСПЧ в ответ на экстренное сообщение представителя Сенцова об угрожающем состоянии его здоровья предложил режиссеру прекратить голодовку.

Страсбургский суд сообщил представителю Сенцова о том, что суд запросил у российских властей подробную информацию о здоровье режиссера в связи с голодовкой.

Как рассказал в четверг Динзе, сейчас его подзащитный находится в отдельной палате медчасти колонии , каждый день он пьет по 3,5 л воды, ему ставят капельницу с большим количеством глюкозы и питательных веществ.

"По свидетельству врачей колонии, кризис здоровья наступит в ближайшее время" , - отметил адвокат.