|Сенцов не прекратит голодовку и передает "большой привет" ЕСПЧ - адвокат
|22.06.2018 00:29
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арестант находится в отдельной палате медчасти колонии, ему ставят капельницы с большим количеством глюкозы и питательных веществОсужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека.
Олег Сенцов. Фото: svoboda.org
Об этом сообщил в четверг, 21 июня, адвокат режиссера Дмитрия Динзе.
"На призыв ЕСПЧ Сенцов ответил отказом и попросил предать суду "большой привет", напомнив о его жалобе, которой суд предоставил приоритет, но которая остается без движения уже несколько лет", - цитирует Динзе "Интерфакс-Украина".
Накануне ЕСПЧ в ответ на экстренное сообщение представителя Сенцова об угрожающем состоянии его здоровья предложил режиссеру прекратить голодовку.
Страсбургский суд сообщил представителю Сенцова о том, что суд запросил у российских властей подробную информацию о здоровье режиссера в связи с голодовкой.
Как рассказал в четверг Динзе, сейчас его подзащитный находится в отдельной палате медчасти колонии, каждый день он пьет по 3,5 л воды, ему ставят капельницу с большим количеством глюкозы и питательных веществ.
"По свидетельству врачей колонии, кризис здоровья наступит в ближайшее время", - отметил адвокат.
Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, содержащихся в РФ.