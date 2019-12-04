Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита стран НАТО.

Саммит проходит в Лондоне и приурочен к 70-летию военного союза. Кроме того, основными угрозами в документе, в частности, названы терроризм, гибридные и кибератаки.

Силы союза повысят свою готовность к реагированию на любую угрозу, в любое время и в любом направлении, говорится в заявлении. Представители НАТО также отмечают, что союз будет принимать меры в ответ на развертывание Россией ракет средней и меньшей дальности. В заявлении подчеркивается, что организация открыта для диалога и конструктивных отношений с Россией, «когда действия России делают это возможным».

Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита стран НАТО. Он проходит в Лондоне и приурочен к 70-летию военного союза. Кроме того, основными угрозами в документе, в частности, названы терроризм, гибридные и кибератаки.

Силы союза повысят свою готовность к реагированию на любую угрозу, в любое время и в любом направлении, говорится в заявлении. Представители НАТО также отмечают, что союз будет принимать меры в ответ на развертывание Россией ракет средней и меньшей дальности. В заявлении подчеркивается, что организация открыта для диалога и конструктивных отношений с Россией, «когда действия России делают это возможным».

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