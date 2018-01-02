Во Львовской области мужчина лишился пальцев на руке в результате взрыва петарды. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Самборского района Львовской области Юлия Бура, пишет Zaxid.net .

По полученным данным, в полицию Самбора поступило сообщение о взрыве пиротехники на улице Чайковского. в результате которого пострадал локальный мужчина. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что мужчина, празднуя Новый год, вышел на балкон своей квартиры и поджег петарду, однако она взорвалась у него в руках, в результате чего ему оторвало два пальца. В настоящее время полицейские пытаются выяснить, где пострадавший приобрел пиротехнику, а также устанавливают все детали происшествия.

Стоит отметить, что пострадавшего увезли в хирургическое отделение местной больницы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 31 декабря, в Киеве взорвался и загорелся мусорный контейнер на улице Крещатик в центре столицы .

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