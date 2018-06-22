были одной из ключевых составляющих полноценного функционирования Совета по правам человека. Из-за выхода , Совет теряет в дипломатическом смысле.

Говорит знаток по международным отношениям Сергей Таран,передает со ссылкой на .

"Резкое заявление Америки бросает тень на деятельность СПЧ. Ставит вопрос оправдано ли существование этой организации. Чтобы в Совете по правам человека появился новый член должно быть голосования. может туда войти, но это еще больше дискредитирует Совет", - объясняет он.

На деятельность СПЧ Россия как страна-член существенно влиять не сможет, считает знаток.



"Эффективность государства в подобных организациях определяется уровнем ее развития и кредитом доверия. Поэтому может быть такое, что де-юре страны имеют равные права. Но на практике к каким-то прислушиваются больше. Весь мир уже прекрасно знает, каким государством Россия является на самом деле. Поэтому реального веса в Совете все равно иметь не будет", - отмечает Сергей Таран.

По его мнению, решение России стать членом Совета по правам человека больше рассчитано на внутреннего потребителя - россиян.

"Типа их страна также часть цивилизованного дипломатического мира. Показать, что заняли место Америки - своего первого врага. Но для того, чтобы быть членом Совета по правам человека и эффективно там действовать надо иметь культурный, экономический, осторожный ресурс. Ничего из этого у России нет. Единственное, что она может предложить Совету - армию. Этого мало для качественного членства", - добавляет знаток.

объявили о выходе из Совета по правам человека. Такое заявление сделали постоянный представитель при Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео.

Россия раскритиковала решение и заявила, что с готовностью займет место . Она незамедлительно выдвинула свою кандидатуру на выборах в Совет по правам человека на 2021-2023 годы.

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