Детальные переговоры о денуклеаризации представителей США и КНДР
еще не начались, а потому не стоит ждать результатов в данный
момент, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Мэттис: Я не думаю, что
какие-то шаги будут предприняты в ближайшее время Фото: ЕРА Глава
Пентагона подчеркнул, что пока ничего не знает о таких действиях
Северной Кореи.По его словам, детальные переговоры о
денуклеаризации с представителями КНДР еще не начались, и он не
ждал бы результатов в данный момент.12 июня в Сингапуре прошла
встреча Ким Чен Ына и Трампа. По итогам состоявшегося в этот же
день американо-северокорейского саммита было подписано
соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии
безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной
денуклеаризации Корейского полуострова.Ким Чен Ын пообещал Трампу
уничтожить космодром Сохэ, где Северная Корея тестировала
ракетные двигатели.На пресс-конференции после саммита Трамп заявил,
что США приостановят военные учения в Южной Корее.
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