Первая леди США Меланья Трамп и министр здравоохранения США Алекс Азар посетили центр временного содержания в городе Макаллен, где находятся 55 детей мигрантов в возрасте от 12 до 17 лет. 8 июня стало известно, что Меланья подвергла критике иммиграционную политику мужа Фото: ЕРА Визит жены президента США состоялся на следующий день после обнародования указа, запрещающего разлучать семьи задержанных при переходе границы с США мигрантов.Меланья и министр здравоохранения США Алекс Азар посетили центр временного содержания в городе Макаллен, где находятся 55 детей в возрасте от 12 до 17 лет.Первая леди попросила сотрудников центра сделать все возможное, чтобы дети как можно быстрее воссоединились с родителями.Случаи разделения семей участились после того, как в апреле 2018 года власти США провозгласили политику "нулевой терпимости" по отношению к нелегальным мигрантам. Задержанных нелегалов передают в федеральные суды, а их детей переводят под опеку или возвращают на родину.Агентство Associated Press, ссылаясь на информацию министерство внутренней безопасности США, сообщило, что с 5 мая по 9 июня на границе с родителями разделили более 2300 детей. 18 июня стало известно, что Меланья подвергла критике иммиграционную политику мужа. Президент США Дональд Трамп 20 июня подписал приказ, который запрещает разделять семьи мигрантов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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