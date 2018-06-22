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Меланья Трамп посетила детей мигрантов в центрах временного содержания
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22.06.2018 00:44
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Первая леди США Меланья Трамп и министр здравоохранения США Алекс
Азар посетили центр временного содержания в городе Макаллен, где
находятся 55 детей мигрантов в возрасте от 12 до 17 лет. 8 июня
стало известно, что Меланья подвергла критике иммиграционную
политику мужа Фото: ЕРА Визит жены президента США состоялся на
следующий день после обнародования указа, запрещающего разлучать
семьи задержанных при переходе границы с США мигрантов.Меланья и
министр здравоохранения США Алекс Азар посетили центр временного
содержания в городе Макаллен, где находятся 55 детей в возрасте от
12 до 17 лет.Первая леди попросила сотрудников центра сделать все
возможное, чтобы дети как можно быстрее воссоединились с
родителями.Случаи разделения семей участились после того, как в
апреле 2018 года власти США провозгласили политику "нулевой
терпимости" по отношению к нелегальным мигрантам. Задержанных
нелегалов передают в федеральные суды, а их детей переводят под
опеку или возвращают на родину.Агентство Associated Press,
ссылаясь на информацию министерство внутренней безопасности
США, сообщило, что с 5 мая по 9 июня на границе с родителями
разделили более 2300 детей. 18 июня стало известно,
что Меланья подвергла критике иммиграционную политику
мужа. Президент США Дональд Трамп 20 июня подписал
приказ, который запрещает разделять семьи мигрантов.
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