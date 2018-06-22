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Подросток, задержанный под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - СМИ
22.06.2018 00:49
Подросток, задержанный под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - СМИ
Правоохранители вероятно будут испытывать, психически ли здоров парень
Правоохранители расследуют два уголовных производства по факту задержания юноши в маске и с автоматом под Кабинетом министров.
Подросток, задержанный под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - СМИ Фото: kyiv.npu.gov.ua

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Расследуется два уголовных производства: по ч.1 ст. 263 и по ч. 2 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, - ред.), поскольку там было и огнестрельное и холодное оружие", - цитирует Блищик "Украинская правда".

Пресс-секретарь добавила, что все оружие изъяли и отправили на экспертизу. О том, сообщали ли юноше о подозрении, Блищик сообщить не смогла.

"По состоянию на вчера подозрения ему не объявляли. Пока не могу ничего сказать", - подытожила Блищик.

Как сообщает источник "Украинской правды" в правоохранительных органах, задержанный с оружием подросток, по его словам, шел стрелять депутатов.

"Задержанному 15 лет. Оружие принадлежит отчиму. Сейчас ребенка отпустили к родителям. Якобы нормальный ребенок, учится, но он сказал, что взял ружье и шел стрелять депутатов", - сказал собеседник издания.

По его словам, изъятое оружие является охотничьим, на него у отчима парня есть согласие.

"Это охотничье ружье, зарегистрированное, у отца есть дозволение. При себе парень имел холостые патроны. То есть это нарезное оружие, но выглядело точно как автомат Калашникова", - рассказал собеседник.

Он отмечает, правоохранители вероятно будут испытывать, психически ли здоров парень 

"Будут назначены все необходимые экспертизы. В том числе, если будут сомнения в его психическом здоровы, то и психиатрическая", - подытожил источник.

Напомним, 19 июня полиция задержала молодого человека в маске, бронежилете и с автоматом Калашникова возле КабминаОн направлялся в Верховную Раду.

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