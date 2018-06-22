Более 80% участников внешнего независимого оценивания преодолели
пороговый балл по истории Украины, географии, украинскому языку и
другим предметам. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке С 22 июня абитуриенты смогут распечатать карточку с
результатами ВНО Фото: mon.gov.ua Максимальный результат – 200
баллов – получили 222 участника тестирования. Из них 12
абитуриентов получили 200 баллов по двум предметам.От общего
количества сдававших ВНО пороговый балл преодолели: по истории
Украины – 89,51% участников; географии – 87,67%;
физике – 83,18%; химии – 89,51%; украинскому языку и
литературе – 86%; математике – 81%; биологии – 92%;
английскому языку – 87%, немецкому – 82%,
французскому – 86% и испанскому – 88%.Информационную
карточку со своей страницы абитуриенты смогут распечатать с 22
июня.Внешнее независимое оценивание проходило с 22 мая по 13 июня.
Всего на тестировании в 2018 году было зарегистрировано 335 843
человека.
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