|Лидер правящей партии Румынии получил три с половиной года тюрьмы
|22.06.2018 00:57
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Политика признали виновным в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положениемПредседатель правящей в Румынии Социал-демократической партии (PSD) Ливиу Драгня в четверг, 21 июня, был приговорен Верховным судом страны к реальному сроку лишения свободы на три с половиной года.
Фото: reuters.com
Политика признали виновным в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением, сообщает DW.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в другой палате Верховного суда.
Драгня обвиняется в том, что во время главой округа Телеорман был причастен к фиктивному найму служащих на работу в ведомство по делам молодежи. Согласно материалам суда, двое фиктивных служащих в период с 2006 по 2013 годы получали зарплату от этого ведомства, хотя на самом деле работали на PSD.
В рамках этого дела главный суд Румынии приговорил к лишению свободы еще 9 фигурантов.
Напомним, главный суд Румынии приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего министра финансов страны Дариуса Валкова за отмывание денег и соглашения, несовместимые с занимаемой должности.