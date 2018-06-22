Политика признали виновным в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением

Политика признали виновным в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением, сообщает DW.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в другой палате Верховного суда.

Драгня обвиняется в том, что во время главой округа Телеорман был причастен к фиктивному найму служащих на работу в ведомство по делам молодежи. Согласно материалам суда, двое фиктивных служащих в период с 2006 по 2013 годы получали зарплату от этого ведомства, хотя на самом деле работали на PSD.

В рамках этого дела главный суд Румынии приговорил к лишению свободы еще 9 фигурантов.