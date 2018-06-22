Три антимиграционных законопроекта под общим названием "Стоп Сорос"
поддержали депутаты от правящей партии "Фидес" и ультраправой
"Йоббик" . Премьер Венгрии Виктор Орбан не раз обвинял миллиардера
и филантропа Джорджа Сороса в попытке "превращения Венгрии в страну
иммигрантов". Европейские структуры осудили решение парламента
Венгрии Фото: wikipedia.org Три инициативы, которые поддержали
представители правящей партии "Фидес" и ультраправой "Йоббик",
обобщили названием "Стоп Сорос" – по имени филантропа Джорджа
Сороса. Премьер Виктор Орбан не раз обвинял американского
миллиардера в попытке "превращения Венгрии в страну
иммигрантов".Согласно одобренным документам, отдельные лица или
группы, которые помогают нелегальным мигрантам получить дозволение
на присутствие в Венгрии, могут быть оштрафованы либо подвергнуты
тюремному заключению.Мигрантам запретили просить о легализации в
Венгрии, если они пытаются попасть туда не напрямую из страны
бегства, а через другие государства.Также конституцию страны
дополнили положением, которое запрещает организованное расселение
мигрантов – это ответ Брюсселю, который пытается распределять
беженцев по квотам между всеми странами Европейского
союза.Правозащитники и ряд европейских структур уже осудили
нововведения.Будапешт часто саботировал миграционную политику ЕС и
пытался оспорить ее в суде.
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