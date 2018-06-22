Три антимиграционных законопроекта под общим названием "Стоп Сорос" поддержали депутаты от правящей партии "Фидес" и ультраправой "Йоббик" . Премьер Венгрии Виктор Орбан не раз обвинял миллиардера и филантропа Джорджа Сороса в попытке "превращения Венгрии в страну иммигрантов". Европейские структуры осудили решение парламента Венгрии Фото: wikipedia.org Три инициативы, которые поддержали представители правящей партии "Фидес" и ультраправой "Йоббик", обобщили названием "Стоп Сорос" – по имени филантропа Джорджа Сороса. Премьер Виктор Орбан не раз обвинял американского миллиардера в попытке "превращения Венгрии в страну иммигрантов".Согласно одобренным документам, отдельные лица или группы, которые помогают нелегальным мигрантам получить дозволение на присутствие в Венгрии, могут быть оштрафованы либо подвергнуты тюремному заключению.Мигрантам запретили просить о легализации в Венгрии, если они пытаются попасть туда не напрямую из страны бегства, а через другие государства.Также конституцию страны дополнили положением, которое запрещает организованное расселение мигрантов – это ответ Брюсселю, который пытается распределять беженцев по квотам между всеми странами Европейского союза.Правозащитники и ряд европейских структур уже осудили нововведения.Будапешт часто саботировал миграционную политику ЕС и пытался оспорить ее в суде. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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