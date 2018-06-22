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В районе Ясиноватой повреждено Юго-Донбасский водопровод
22.06.2018 01:04
В районе Ясиноватой повреждено Юго-Донбасский водопровод
Подача питьевой воды для более миллиона человек под угрозой
Спутниковое исследование временно оккупированной территории Донецкой области зафиксировало значительное повреждение Юго-Донбасского водопровода в районе города Ясиноватой.
В районе Ясиноватой повреждено Юго-Донбасский водопровод Фото: tsn.ua

На спутниковых снимках видно заполнение водой карьера площадью водной поверхности около 24 тысяч м² (по состоянию на 9 апреля 2018) в районе Ясиноватского развязки (1400 м от Донецкой фильтровальной станции). Также на снимках зафиксировано заболачивания территории близко трассы водопровода.

"Повреждение Юго-Донбасского водопровода в районе промышленной зоны г. Авдеевка Донецкой области, вероятно возникли вследствие применения тяжелого вооружения. На спутниковых снимках 2018 года можно увидеть значительный водовылив, которого не было в 2016 году", - сообщают в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины.

Отмечается, что это негативно влияет на обеспечение водой населения как на оккупированных территориях (г. Докучаевск), так и на подконтрольных правительству Украины территориях (Мариуполь, Волноваха, Угледар, Новотроицкое).

"В результате значительной утечки воды в карьер существует угроза подачи питьевой воды для 1,3 миллионов мирного населения", - предупреждают в МинТОТ.

Фото: mtot.gov.ua

Фото: mtot.gov.ua

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