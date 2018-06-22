На арене в Екатеринбурге французская национальная сборная в непростом матче смогла преодолеть Перу, обеспечив себе участие в следующей стадии Чемпионата мира и оставив Перу “за бортом” соревнований уже во втором туре группового раунда. Об этом сообщает со ссылкой на официальный сайт FIFA.

Перуанцы активно начали поединок, но к середине первого тайма заметно истощились, и это привело к появлению моментов у их ворот. Один из таких шансов завершился голом Мбаппе — мяч попал в него рикошетом от защитника.

У латиноамериканцев тоже был роскошный шанс в первом тайме, но сыгравший на опережение Герреро в упор не пробил Льориса. Во втором тайме характер игры не поменялся. Франция играла строго по счету, в атаке ничего не предложила, но и не позволила Перу разбежаться в атаке. Итог — вторая кряду минимальная победа “Ле Бле” на чемпионате, которая гарантировала им место в плей-офф.

Перуанцы превзошли французов по владению мячом (55% — 45%), владели инициативой и абсолютно не робели перед топовым соперником. Гарека не позволяет своей команде подстраиваться под оппонента — Перу гнет свою линию, играя в атакующий и эффектный футбол. Другое дело, что из десяти ударов по воротам в створ пришлись только два, а Франция все-таки провела голевую атаку.

Пропустив, Перу прижало команду Дидье Дешама к ее воротам, но французы качественно отбивались 45 минут и обеспечили себе выход из группы.

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