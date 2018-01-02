За трое суток, с субботы, в иранской столице Тегеране полиция задержала 450 участников массовых акций протеста и беспорядков. Об этом сообщает Associated Press, передает

По данным местных властей, 200 человек были задержаны в субботу, 150 - в воскресенье и более 100 - в понедельник.

С 28 декабря массовые протесты проходят во многих городах Ирана. Демонстранты выступают против повышения цен на продукты и товары первой необходимости.

Напомним, во время протестов в Иране погибли 20 человек.

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