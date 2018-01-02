|В Тегеране за трое суток задержали 450 протестующих
|02.01.2018 12:40
|
За трое суток, с субботы, в иранской столице Тегеране полиция задержала 450 участников массовых акций протеста и беспорядков. Об этом сообщает Associated Press, передает
По данным местных властей, 200 человек были задержаны в субботу, 150 - в воскресенье и более 100 - в понедельник.
С 28 декабря массовые протесты проходят во многих городах Ирана. Демонстранты выступают против повышения цен на продукты и товары первой необходимости.
Напомним, во время протестов в Иране погибли 20 человек.
Поделитесь статьей с друзьями