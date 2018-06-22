По ул. Менделеева в Шевченковском районе Запорожья правоохранители обнаружили тайный цех по изготовлению и ремонту оружия. Полицейские изъяли оборудование, оружие и запчасти к нему. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области,передает со ссылкой на .

"По месту проживания ранее судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли ружье 16 калибра, 3 винтовки разного калибра, различные запасные части для огнестрельного и охотничьего оружия, станки для изготовления и ремонта огнестрельного и охотничьего оружия", - говорится в сообщении.

Все изъятое направлено для проведения экспертизы. Открыто уголовное производство.

В Одессе сотрудники вместе с полицией обнаружили подпольную оружейню. Местный житель оборудовал ее в гараже. В ней переделывали стрелковое оружие.

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